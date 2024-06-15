Beşiktaş, Brezilyalı defans oyuncusu Gabriel Paulista ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sabah saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Gabriel Paulista ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah-beyazlıların Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gabriel Armando de Abreu’nun (Paulista) transferi konusunda oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için 2.120.000 Avro 2026-2027 sezonu için ise 2.110.000 Avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca net 1.000.000 Avro imza parası 3 yılda ödenecektir" denildi.