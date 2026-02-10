Beykoz Kaymakamlığı'nca yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat'ta sosyal medyada görüntülerin incelenmesi ve yapılan denetimler sonucunda, trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücüsünün kimliği tespit edildi. Yapılan incelemelerde sürücüye; abart egzoz kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak, kask takmamak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, 'plakasız araç kullanmak ve sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmak veya izin vermek maddelerinden işlem yapıldı. Söz konusu ihlaller nedeniyle sürücüye toplam 162 bin 927 TL idari para cezası uygulanırken, bahse konu motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: İHA