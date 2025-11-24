Bilecik’te bir evin balkonundaki plastik kapının tutuşması sonucu çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek rahatsızlandı.

İsmetpaşa Mahallesi Mazhar Bey Sokak üzerinde bir apartmanın 3’üncü katındaki balkondan dumanlar yükselmeye başladı. Ev sahibi H.S. yangına ilk müdahaleyi yaparken, dumandan etkilendi. Olay yerine Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri zamanında müdahalesi ile alevler diğer odalara sıçramadan söndürdü. Dumandan etkilenen yaşlı kadın H.S. olay yerine gelen acil sağlık servis ekiplerince müdahale edildi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.