Bilecik’te "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" projesiyle obeziteyle mücadele kapsamında belirlenen noktalarda boy ve kilo ölçümleri yapılmaya başlanıldı.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi Başhekim Dr. İbrahim Dairecioğlu, Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde hayata geçirilen "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" projesi kapsamında ilçelerinde belirlenen noktalarda boy ve kilo ölçümleri yapılmaya başlandığı söyledi. Dairecioğlu, "Gölpazarı Toplum Sağlığı Merkezi’ne bağlı ekiplerce Hükümet Konağı, kapalı pazar gibi kalabalık noktalarda boy ve kilo ölçümleri yapılırken, kişilerin beden kitle indeksi hesaplanarak BKİ değeri 25 kg/m ve üzeri olan bireylerin sağlık kuruluşlarına yönlendirilmeleri yapıldı. Obezite, ‘vücutta sağlığı bozacak ölçüde anormal veya aşırı yağ birikmesi’ olarak tanımlanmaktadır. Vücut ağırlığının, boy uzunluğunun karesine bölünmesi ile hesaplanan beden kütle indeksinin 25 veya üzerinde olması fazla kiloluluk, 30 veya üzerinde olması ise obezite olarak değerlendirilmektedir. Gerek fazla kiloluluk gerekse obezite tüm dünya ile birlikte ülkemizde de artmaktadır. Fazla kiloluluk ve obezite nedenlerinin birçoğu önlenebilir durumlardır; önleme ve mücadelede en önemli iki unsur ise sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin artırılmasıdır. Kampanyanın temel amacı; toplumda fazla kiloluluk ve obezite ile mücadele konusunda farkındalık oluşturulması, vatandaşlarımızın sağlıklı kilo aralığını öğrenmesi ve ölçüm sonuçlarına göre ihtiyacı olanların sağlık hizmetine ulaşmasının sağlanmasıdır. Sağlıklı Hayat Merkezlerine, İlçe Sağlık Müdürlüklerine ve Toplum Sağlığı Merkezlerine başvurarak ücretsiz şekilde beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlığı hizmetleri alabilirler. Ayrıca obezite taraması için kayıtlı olduğunuz Aile Hekiminize başvurabilirsiniz. İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa projesi kapsamında Mayıs ayı ortasından itibaren yaklaşık 500 kişinin ölçümleri yapılmış olup BKİ değeri yüksek olan kişilerin ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilmeleri yapılmıştır" dedi.