Bilecik’te motosikletin yayaya çarpması sonucunda hem sürücü hem de yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki Enes U., idaresindeki 59 AEY 214 plakalı motosikleti Tepebaşı mevkiinde geldiğinde kendisine yanan kırmızı ışıkta yolun karşısına geçen yaya Mustafa Kemal K.’ye çarptı. Kazada hem yaya hem de motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.