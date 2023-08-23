Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala şehir dışında okumak isteyen öğrencilerin barınma noktalarından biri olan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci yurtlarına da zam geldi.

YKS sonuçlarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasıyla öğrenciler ve ailelerin kiralık ev ve yurt arayışları başladı. Kiralık ev fiyatları ve özel yurtlar vatandaşların bütçelerini zorlarken başvuru ve kura sistemiyle kayıt yaptırılabilen KYK yurtlarına da zam geldi. En düşük KYK yurdunun aylık ödemesi 345 lira olurken en yüksek fiyat ise 570 lira olarak belirlendi.

SAYILI GÜNLER KALA ZAM GELDİ

Üniversitelerin açılmasına ve öğrencilerin üniversite okuyacağı şehre dönmelerine sayılı günler kaldı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler tercih ettikleri üniversite şehrinde barınma problemiyle karşı karşıya gelirken kiralık ev ve özel yurtlara nispeten daha uygun fiyatlı olan KYK yurtları da zamlardan nasibini aldı.

EN DÜŞÜK ODANIN FİYATI 345 LİRA

Kişi sayısına göre değişen oda fiyatları arasında Tip 1 olarak adlandırılan yurt ücreti aylık 345 lira olarak belirlenirken depozito fiyatı ise 855 lira oldu. 405 lira olan Tip 2 yurdunun aylık ödemesiyse 405 liraya çıktı ve depozito fiyatı bin 20 lira oldu. Tip 6'ya kadar ayrılan yurtlar da en yüksek fiyatın ise aylık 570 lira. Bu yurtta kalacak öğrencilerin ise ödeyeceği depozito miktarı bin 365 lira. Kıbrıs'ta bulunan KYK yurtlarında ise bu fiyat aylık 750 lirayken depozito fiyatı da bin 620 lira.

28 AĞUSTOS'TA BAŞVURULAR BAŞLAYACAK!

KYK yurdunda kalmak isteyen öğrenciler için başvuru süreci 28 Ağustos'ta başlayacak olup 30 Ağustos'a kadar devam edecek.