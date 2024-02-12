Bozüyük Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sosyal Yardımlaşma Derneği düzenlenen törenle hizmete girdi.

Bozüyük’te Kasımpaşa Mahallesi Necatibey Caddesi’nde himete giren derneği açılışında konuşan Başkan Şakir Demir, çalışma arkadaşları ile birlikte yoğun çalıştıklarını anlattı. Demir "nşallah üye sayılarımızı arttırarak bu derneğimize katkı sağlayacak arkadaşlarla beraber Bozüyük’te güzel bir gelişim elde ederek daha nice güzel günlere gideceğiz" dedi.

Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu derneğin hayırlı olması temennisinde bulunarak "Doğu ve Güneydoğu’dan yoğun göç aldığımızda belediye başkanıydım, ondan öncesinde de belediye meclis üyeliğim var. İçköy’e ilk yerleşmeye gelenler geldiğinde onları istasyondan eşyalarıyla, aldıkları araziye götürüp orada yerleşmelerine katkılarım olduğu günleri düşünüyorum. Şu ana geldiğimizde ilçemizin pek çok kesiminde, merkezde, mahalle olarak da Doğu ve Güneydoğu’lu hemşehrilerimizin bulunduğu Baharözü mahalle olmayı hak eden bir yerleşim alanı haline geldi. Çarşı Mahalle’ye bağlı ama, çok sayıda Doğudan ve Güneydoğudan göç eden hemşehrimiz var. Ben merak ediyordum bu güne kadar niye bir dernek kurmadılar diye, o yüzden çok memnun oldum. Çünkü her kesimden dernek var, mesela Kafkas kökenlilerin, yörüklerin, Karadenizlilerin, herkesin bir derneği var. Onun için bu derneğin kuruluşu kıymetli. Kentimizde böyle bir sivil toplum örgütünün yer alması halkla, kurumlarla her yerle iletişime de büyük bir katkısı olacaktır diye düşünüyorum. Onun için çok memnun oldum. Biz Sosyal Tesis ve Taziye Evi bir tane İçköy’ e bir tane de Baharözü’ ne yapacaktık. Baharözü’ndeki gecikmenin nedeni belediye adına bir tapu tahsisinin olamaması. İnşallah görev bana nasip olursa projesi hazır, yeri de belli, tapunun çıkışı ile birlikte önümüzdeki süreçte Baharözü’de böyle bir tesise kavuşacak inşallah" dedi.

Daha sonra hayır duaları ve derneğin hayırlı olması temennileriyle açılış kurdelesi kesilerek dernek hizmete girdi. Açılışın ardından Başkan Bakkalcıoğlu, Dernek Başkanı Şakir Demir’e açılışın anısına Bozüyük Belediyesi logolu duvar saati hediye etti. Daha sonra Başkan Bakkalcıoğlu beraberindeki Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ile birlikte dernek başkanı, dernek üyeleri ve davetlilerle görüşerek bir süre sohbet etti.