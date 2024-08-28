Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin en işlek caddesi olan İsmet İnönü Caddesi’ndeki kaldırımlar deterjanla köpürtülerek yıkandı.

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgallerine son vermek amacıyla İsmet İnönü Caddesi ve devamındaki Hükümet Caddesi üzerindeki iş yerlerini denetlemiş ve yapılan denetimlerde vatandaşların kaldırımlarda yürümesini zorlaştıran iş yeri sahiplerinin kapı önüne çıkardıkları mal ve ürünler Zabıta ekipleri tarafından kaldırılmıştı. Zabıta Müdürlüğü’nün çalışmasının ardından Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, araç ve yaya trafiğinin en aza indiği gece saatlerinde İsmet İnönü Caddesi üzerinde geniş çaplı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı, ana cadde üzerindeki kaldırımlar her iki yönde de deterjanla yıkanarak fırçalandı. Ardından tazyikli su ile temizlenen kaldırımlar daha hijyen bir hale getirildi.