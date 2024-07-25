Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Instagram hesabından SGK'ya en çok borcu olan beş belediyeyi açıkladı. Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelerin SGK primleri ve devlete olan borçlarına dikkat çektiği grup konuşmasının ardından, ana muhalefet partisinin, AK Parti'den devraldığı belediyelerin SGK borçlarını gündeme getirmeye çalıştığını belirtti.

Alinur Aktaş açıklamasında şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dün grup konuşmasında belediyelerin SGK primleri başta olmak üzere devlete borçlarına dikkat çekmesi üzerine, ana muhalefet partisi yıllardır yönettiği belediyelerin SGK borçlarını değil de AK Parti'den devraldığı belediyelerin SGK borçlarını gündeme getirmeye çalışıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'mız Sn. Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın verdiği resmi rakamlar, yıllardır CHP tarafından yönetilen belediyelerin SGK ve devlete olan borçlar konusunda ne noktada olduklarını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. CHP her zaman olduğu gibi yine yalan ve algı ile milletimizi yanıltmaya çalışsa da bu millet neyin ne olduğunu gayet iyi görüyor. Bizler görev süremiz boyunca milletimize hizmet etmenin gayreti içinde olduk. Hizmet üretmeyip borç biriktiren CHP'li belediyeleri milletimizin takdirine bırakıyorum."

Aktaş'ın paylaştığı verilere göre, SGK'ya en çok borcu olan beş belediye arasında şu belediyeler yer alıyor:

Bu açıklamalar, AK Parti ve CHP arasındaki belediye yönetimleri ile ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Aktaş, hizmet üretmeyip borç biriktirdiğini iddia ettiği CHP'li belediyeleri milletin takdirine bıraktığını belirtti.