Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile birlikte toplam 57 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 3 gün süren gözaltı sürecinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadeleri alındı. Yaklaşık 14 saat süren ifade işlemlerinin ardından Başkan Bozbey, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında Bozbey'in eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer ve kardeşi Ertan Bozbey'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi.

Öte yandan adliyedeki işlemler sürerken, mahkemenin vereceği karar bekleniyor.

Kaynak: İHA