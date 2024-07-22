Bursa Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik oryantasyon eğitimi verme kararı aldı.

Üniversite öğrencileri, meslek, kişisel gelişim, amaç ve hedefler göz önünde bulundurularak Büyükşehir Belediyesi’nin farklı hizmet birimlerinde staja başladı.

ORYANTASYON EĞİTİMİ BAŞLADI

İlerleyen yıllarda hem kent hem de ülke ekonomisine katma değer sağlayacak olan stajyerlerin motivasyonlarını artırmak, kendi aralarında kaynaşmalarını sağlamak, hizmet birimlerini tanıtmak, iş kazalarından korunmalarını sağlamak amacıyla oryantasyon eğitimi düzenlendi.

KİŞİSEL GELİŞİME KATKI PAYI

Eğitimde, iş sağlığı ve güvenliği, enerji verimliliği, çevre bilinci ve sıfır atık konuları, öğrencilerin uyması gereken kurallar, tabi oldukları kanun tüzük ve yönetmelikler ile ödev ve yükümlülükler anlatıldı.