Bursa'da bulunan 12 yurt, son dönemde yaşanan olağanüstü olaylara ve acil barınma ihtiyacına hızlı ve duyarlı bir şekilde yanıt veriyor. Bu yurtlarda konaklayan 15,242 öğrenci, 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi için yurtlarına yerleşmenin heyecanını yaşıyor.

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan 7'si kız, 3'ü erkek ve 2'si karma olmak üzere toplam 12 yurt, öğrencilere sıcak bir yuva sunuyor. Bu yurtlar, geçmişte depremzede ailelere yardım eli uzatmış ve 6 Şubat'ta yaşanan yüzyılın felaketinde depremzedelere barınma imkanı sağlamıştı. O dönemde 2,300 aile, bu yurtlarda 31 Temmuz'a kadar misafir edilmişti. Ancak şimdi bu yurtlar, yeni bir döneme hazırlanırken öğrencilerin yerleşme telaşı yaşanıyor.

Bursa'daki bu yurtlardan birinde üçüncü yılını geçiren Bursa Teknik Üniversitesi endüstri mühendisliği öğrencisi Muhammet Kahraman, yurtlarının geçmişte depremzede ailelere sıcak yuva sağladığını ve bu yardıma katkı sağladıklarını ifade etti. Öğrenciler olarak, depremzedelere yardım etmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını vurguladı. Aynı zamanda, yurt yönetimine de bu duyarlılık için teşekkür etti.

Bir başka yurtta kalan Uludağ Üniversitesi siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğrencisi Nevanur Ersoy ise, yurtlarında gönüllü faaliyet temsilcisi olarak görev aldığını belirtti. Geçtiğimiz dönemde depremzede ailelere konaklama imkanı sunduklarını ve şimdi bu aileleri yeni evlerine uğurladıklarını söyledi. Ayrıca, yeni öğrencilere kayıt işlemleri ve odalarına yerleşme süreçlerinde yardımcı olduklarını dile getirdi. Bu dayanışma ve yardımlaşma örneklerinin, yeni bir eğitim dönemine başlarken umut verici olduğunu ifade etti.

Bursa'daki bu yurtlar, öğrencilere sadece barınma imkanı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın gücünü gösteriyor. Bu öğrenci yurtları, acil durumlarda hızlıca harekete geçerek ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor ve öğrencileri de toplumsal sorumluluk bilinciyle yetiştiriyor.