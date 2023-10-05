Bursa'da, ailesini öldüren polis memuru Adem Ergüner (29), mahkemede verdiği ifadede, amacının ailesini öldürmek olmadığını belirtti. Ergüner, olayın arkasındaki sebebin, ağabeyi Mehmet Ergüner ile ev yapması için verdiği parayı geri alamaması ve yaşadığı travmalar olduğunu açıkladı. İfadesinde, ağabeyinin sözünde durmaması ve hakaretlerine maruz kalması nedeniyle sinirlendiğini ve olayın bu şekilde geliştiğini iddia etti. Ergüner, olayın başlangıcında ailesini görmeye gittiğini, ancak birden fazla araçla geldiklerini görünce tedirgin olduğunu ve havaya ateş açarak onları durdurmaya çalıştığını söyledi. Ağabeyinin arabası üzerine sürmeye devam ettiğini belirten Ergüner, bu nedenle araca doğru rastgele ateş ettiğini ileri sürdü.

Bingöl'ün Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan Adem Ergüner, aracını 175 bin liraya sattıktan sonra parayı müteahhit olan ağabeyi Mehmet Ergüner'e vererek ev yapmasını istemişti. Ancak daha sonra evin yapılmadığını öğrenen Adem Ergüner, ağabeyinden parayı geri istemişti. Taraflar arasındaki anlaşmazlık paranın miktarı konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle büyümüş, ve bir tartışma başlamıştı.

Adem Ergüner, izin alarak ailesiyle Eskişehir'e gitmiş ve ardından Bursa'ya gelmişti. Bursa'da ailesiyle buluşmak istediğini ifade eden Ergüner, ailesi ile görüşme noktasına gitmiş ve burada ailesine yönelik saldırı gerçekleştirmişti. Bu saldırı sonucu anne Bedriye ile oğlu Remzi ve gelini Fatma Ergüner olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağabey Mehmet Ergüner ise hastaneye kaldırıldığında yaşamını yitirmişti. Saldırının ardından gözaltına alınan Adem Ergüner, tutuklanmıştı.

Mahkemede ilk kez ifade veren Adem Ergüner, çocukluğundan itibaren yaşadığı travmaların, bu sonucu doğurduğunu belirtti. Ağabeyi Mehmet Ergüner ile ev yapması karşılığında anlaştıklarını ve 175 bin lira peşin ödediğini anlatan Ergüner, evin yapılmasının söz konusu olmadığını öne sürdü. Parayı geri istediğinde ağabeyinin hakaretlerine ve küfürlerine maruz kaldığını söyledi. Ayrıca, ailesini görmeye gitmeden önce tedirgin olduğunu ve havaya ateş açarak onları durdurmaya çalıştığını, ancak Mehmet Ergüner'in arabasının üzerine sürmeye devam etmesi nedeniyle araca rastgele ateş açtığını ifade etti.

Yarıyıl tatili sırasında eşinin ailesini ziyaret etmek amacıyla Eskişehir'e geldiğini belirten Mehmet Ergüner, borcunu tahsil etmek için Bursa'ya gitmeyi planladığını açıkladı. Olayı anlatırken şunları dile getirdi: "Remzi ağabeyime arayarak, yanımızda olmasını istedim ancak 'Beni ilgilendirmez' dedi. Daha sonra Mehmet Ergüner'e sesli mesaj göndererek, 'Bağ evinde buluşalım' teklifinde bulundum. Başlangıçta sadece tek araçla geldiklerini düşünüyordum, ancak geldiklerinde 3 araç olduğunu gördüm. Yaklaşan arabaların beni endişelendirmesi üzerine, havaya tek el ateş edip, durmalarını istedim. En gerideki araç, Mehmet Ergüner'in arabasıydı ve beni sıkıştırmaya devam etti. Bu nedenle rastgele ateş açtım. Ardından arabadan inip, beni durdurmaya çalışan Remzi Ergüner ile kavga etmeye başladım ve ona da ateş ettim. Bundan sonrasını hatırlamıyorum, kendimi kaybettim. Amacım kimseyi öldürmek değildi, şu an vicdan azabı çekiyorum." Mahkeme heyeti, avukatların taleplerini dinledikten sonra, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.