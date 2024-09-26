Denetim sonuçlarına göre:

- 1.615 araç ve araç sürücüsüne hız ihlalinden,

- 159 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan,

- 1.363 araç ve araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan,

- 568 motosiklet ve motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan,

- 365 araç ve araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali ve yaya geçidinde öncelik vermemekten,

- 476 araç ve araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmak veya kullandırmaktan,

- 85 araç ve araç sürücüsüne drift, modifiye ve abartı egzozdan,

- 739 araç ve araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan,

- 1.010 araç ve araç sürücüsüne yasak park nedeniyle,

- 432 araç ve araç sürücüsüne trafik işaret levhaları ve yer işaretlerine uymamaktan ceza kesildi.

Ayrıca, Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden 2.496 ceza uygulanarak, toplamda 9.308 araç ve araç sürücüsüne trafik idari para cezası kesildiği duyuruldu.