Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/23 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara, ayrıntılı açıklamalara, bilirkişi raporuna ve imar cevap yazısına esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/23 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbu gazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasının kendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara İİK 127 maddesi gereğince tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Kestel İlçe, VANİMEHMET Mahalle/Köy, 344 Ada, 11 Parsel, 2. Bodrum kat 9 Nolu Bağımsız Bölüm. BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE özetle; 2.bodrum kat 9 numaralı taşınmazın 1 salon, 1 mutfak, hol, 3 oda, 1 wc-banyo, 1 wc bölümünden meydana geldiği temiz bakımlı olduğu, halihazırda kullanıldığı ve faydalı kullanılabilir-süpürülebilir alanının 60,00 m² olduğu tespit edilmiştir. Kestel belediyesinin ilgili yazı ekinde gönderilen mimari projesinde 9 numaralı mesken bulunmayıp 2.bodrum katta 2 adet mesken olduğu meskenlerin1 ve 2 numarayla isimlendirildiği tespit edilmiştir. Kıymet takdirine itiraza ilişkin açılan Bursa 3. İCM’nin 2025/130 esassayılı dosyası ile taşınmazın kıymeti1.500.000 TL olarak takdir edilmiştir. Söz konusu ilam bilirkişi raporunda özetle; Bursa ili, Kestel ilçesi, Vanimehmet mahallesinde, Eğitim caddesi ve Başak sokağa cephelidir. Taşınmaza Eğitim caddesi tarafında bahçeye açılan 61 kapı nolu demir korkuluk kapıdan girilmektedir. Parsel üzerinde 2 bodrum, zemin, iki normal ve çatı kattan oluşan Hamzaoğlu İnş. İnci apartmanı inşa edilmiştir. Giriş cephesinde bahçe zemin kotunda yer almaktadır. Bina asansörlü, merdivenler mermer basamaklı ve alüminyum profil korkulukludur. Her katta iki daire bulunmaktadır.3 oda, salon, açık mutfak, WC, banyo birimlerinden oluştuğu, brüt 84 m2, net 75 m2 yüzölçümlü olduğu tespit edilmiştir. Dairenin salon ve odaları ahşap laminat kaplı, duvarlar saten boyalı tavan köşeleri salonda ışık bantlı, diğer hacimlerde kartonpiyerlidir. Islak hacimlerin zeminleri seramik kaplıdır. Mutfak salon içinde teşkil edilmiş olup mermer tezgah ve tezgah alt ve üst dolapları mevcuttur. Banyonun zemini seramik, duvar fayans kaplı olup içinde klozet, lavabo ve duşkabin mevcuttur. Dairenin kapıları ahşap,pencereleri renkli PVC, giriş kapı çeliktir. Pencereler ferforje demir korkulukludur. Daire doğalgazlı kombi kalorifer ısıtmalıdır. Kestel ilçe merkezine 1 km Bursa Kent meydanına 14 km uzaklıktadır. Belediye ve diğer kamusal hizmetlerden faydalanmaktadır..Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut satış ilanına eklibilirkişi raporlarında açıklanmıştır.

Adresi : Vanimehmet Mahallesi Başak Sokak Hamzaoğlu İnş. İnci Apt No:61/9 Kestel / BURSA

Yüzölçümü : 634,8 m2

Arsa Payı : 469/6348

İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Kestel Revizyonu Uygulama İmar Planı kapsamında ayrık nizam 3 kat konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2025 - 10:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 10:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 10:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 10:33

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.