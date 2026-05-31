Ilk kaza İnegöl'ün kırsal Yenice köyü Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah I.(30) yönetimdeki otomobil kontrolden çıkarak park halindeki araca çarptı. Kaza sonucu sürücü yaralandı.
2. kaza ise Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
3. kaza ise Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Yağış nedeniyle kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.
Yaralılar kaza yerlerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ