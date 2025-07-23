Örnek No:55*

T.C.

BURSAGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/407 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/407 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Taşınmaz, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6588 ada, 7 nolu parselde, 6.Kat 47 nolu bağımsız bölümde, 2.429,47 m² tapu alanlı, 161 / 8944 arsa paylı ve niteliği ‘’ 9 KATLI BETONARME APARTMAN VE ARSASI ‘’vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği KONUT olan, E Blok, 6. Kat, 47 nolu bağımsız bölüm olup borçluşahıs adına kayıtlıdır.

Satışakonu taşınmaz, kuş uçuşu ve yaklaşık olarak, Bursa şehir merkezi kabul olunan Heykel'e 7,5 km, Mudanya Sanayi Caddesi ve metro istasyonuna 2,5 km, mesafede, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ve 281. Sokak'a cepheli konumdaki Prestij Modern Evleri Sitesi 3.Kısım Sitesi'nde 6.Kat 47 nolu dairedir. Taşınmaz her türlü alt yapı ve belediye hizmetlerinden fiilen yararlanmakta ve yoğun yerleşim alanı içinde kalmaktadır. Taşınmazın Nitelikleri : Taşınmazın bulunduğu 10 dış kapı nolu blok, Zemin Kat ve 7 Normal Kattan müteşekkil B.A. Karkas iskeletli bir yapıdır. Parselin etrafı ihata duvarı ile çevrili olup, site girişinde otomatik sürgülü kapı mevcuttur. Sitede açık otopark alanı bulunmaktadır. Blok asansörlü olup 56 adet mesken ve 4 adet ofisten müteşekkildir. Mesken vasfındaki taşınmaz, salon ve açık mutfak ile 2 adet oda, mutfak, antre, banyo ve 1 adet balkon mahallerinden oluşmaktadır. Salon ve oda zeminleri laminat parke kaplama, ıslak alanlar seramik kaplamadır.Hacimlerin duvarları saten alçı üzeri saten boyalı olup mutfak ve hol tavan duvar birleşiminde alçıpan ışık bandı uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında çimstone tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc ve duş alanı zemin duvar kaplamaları seramik kaplama olup duş kabin bulunmaktadır. Daire giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler çift camlı pvc profildir. Daire net 71,10 m2 alanındadır. Isıtma doğalgaz merkezi sistemdir. Parselin cepheli olduğu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın 2025 yılı arsa rayiç bedeli 3.053,92 TL/m2,281. Sokak'ın 2025 yılı arsa rayiç bedelleri sırasıyla 2.544,93 TL/m2 dir.

İmar Durumu: Şartname, ilan va dosyasındadır

Kıymeti : 3.700.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: banka lehine ipotek ve 150/c şerhi vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 12:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 12:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 12:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 12:05

İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.