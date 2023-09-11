Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde öğrencilerin yaşadıkları şehrin tarihi ve kültürel değerlerini öğrenmesi maksadıyla başlatılan ve İnegöl’de “Kuruluştan Kurtuluşa Gençlik Tarihin İzinde” ismiyle gerçekleştirilen proje kapsamında bugün öğrenciler; İshakpaşa Külliyesi, Turgut Alp Türbesi, Baykocabey Türbesi ve Halhalca Şehitliği’nde yeni eğitim öğretim yılının ilk dersini işledi.BURSA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin; beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimsemiş bireyler olarak yetiştirilmesi hedefiyle 81 vilayette ilk ders tarih uygulamasını hayata geçirdi.

Öğrencilerin insan, şehir, kültür ve medeniyet arasındaki ilişkiyi kavrayarak kendi yaşadığı şehri yakından tanıması, şehrinin soyut ve somut kültürel mirasını, değerlerini bilmesi ve koruması adına yapılan bu planlama, İnegöl’de Kaymakamlık, İnegöl Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kent Konseyi iş birliğinde hayata geçirildi. Bugün başlayan 2023-24 eğitim öğretim yılının ilk dersi, İnegöl’ün 3 tarihi mekanında işlendi. Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri İshakpaşa Camisinde, Sosyal Bilimler Lisesi ve Turgut Alp Anadolu Lisesi öğrencilerimiz Turgut Alp türbesinde ve Fevzi Başaran Anadolu Lisesi öğrencileri ise Halhalca Şehitliğinde yeni eğitim öğretim yılına merhaba dediler.

İLK DERS TARİH

İlçe protokolü de İshakpaşa Külliyesinde yapılan etkinliğe öğrencilerle birlikte katıldı. Burada tarih anlatımları öncesi açılış konuşmasını yapan Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Zengin, “Böyle güzel bir mekanda, Türkiye Yüzyılı perspektifinde ülkemizin gelecek vizyonu doğrultusunda yaşadığımız şehrin tarihi ve kültürel mekanlarının tanıtılması çok büyük önem arz etmektedir. Bizler de bu kapsamda Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Kent Konseyimizin yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ‘İlk Ders Tarih: Kuruluştan Kurtuluşa’ programını düzenledik. Bu kapsamda bugün 4 okulumuz; Halhalca Şehitliğinde, Baykoca Türbesinde, Turgut Alp Türbesinde ve bulunduğumuz İshakpaşa’da ilk ders tarih konulu programımızı başlattı. Bu vesileyle yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ise “2023-24 eğitim öğretim yılının ilk gününde, şehrimizin merkezini oluşturan, adını Fatih Sultan Mehmet döneminde Vezir-i Azam olarak görev yapan İshak Paşa’dan alan İshakpaşa Külliyemizde sizlerle bulunmaktan mutluluk duydum. Bu coğrafyaya hükmeden ve bu toprakların vatan olmasını sağlayan nice kahramanlar vardır. Bu kahramanların her biri, yaşadığı dönemde vatan coğrafyasının her sathında derin izler bırakan eşsiz şahsiyetlerdir. Bu açıdan bakıldığında şehrimizde bulunan gazilerimiz ve şehitlerimizin hikayeleri bizler için çok kıymetlidir. Bizler de bugün öğrencilerimizle yeni eğitim öğretim yılının ilk dersinde Osmanlı Hanedanının ilk şehidi Baykoca’nın türbesinde, bayrağımız için canlarını veren 83 şehidimizin bulunduğu Halhalca İstiklal Şehitliği, 1299 yılında İnegöl’ü fetheden Turgut Alp’in türbesi ve burada bulunduğumuz İshakpaşa Külliyesinde geçmişimizi bugüne getirmeye çalıştık” diye konuştu.

GENÇLERİMİZİN ŞEHİRLERİNİ VE GEÇMİŞİNİ BİLMELERİ ÇOK KIYMETLİ

Geçmişini bilen insanların geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü ifade eden Belediye Başkanı Alper Taban da “2023-24 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Bugün ilk ders zili çaldı. Bizler de burada çok önemli bir dersin başlangıcındayız. İlk ders tarih diyoruz. Cenabı Allah bizleri oku emriyle hayata başlatıyor ve sonuç itibariyle hepimizin okumak, öğrenmek, araştırmak gibi sorumlulukları var. Bizler göreve başladığımız dönemde arkadaşlarımızla birlikte dedik ki bu şehirde yaşayan her birey, şehrini tanısın. Öncelikle bu şehre hizmet etmiş değerleri bilsin, tanısın istedik. İshakpaşa Hazretlerini öncelikle ziyaret ettirelim ve devamında; Kasım Efendi, Turgut Alp, Baykoca, Geyikli Baba gibi değerlerimize ziyaretler yapmıştık. Bunu şunun için yaptık, geçmişini bilen insanlar, geleceğe daha emin adımlarla yürüyecektir. Özellikle gençlerimizin bu konuda bilgili olması çok kıymetli. Bu yönüyle yapılan bu programı çok değerli buluyorum. Bu programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

İNSAN, HAYATI BOYUNCA ÖĞRENCİ

Son olarak kürsüye çıkan Eren Arslan ise “2023-24 eğitim öğretim yılımızın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bugün burada bu ulu çınarların gölgesinde ilk dersimizi yapıyoruz. Ders sadece öğrenciler için değil, hepimiz için. İnsan hayatı boyunca öğrenci. Her gün yeni bir şey öğreniyor. Yeni bir şey öğrenirken de tarih bilmek çok daha kıymetli. Tarihi bilirseniz; tarihin bize sunduğu iki imkan var. Birincisi geçmişinizi bilip geçmişinizde yaptığınız iyi, güzel doğru şeylerle övünmek. Oradan aldığınız güçle geleceğe umutla bakmak. İkinci güzel imkan da ders almak. Sadece akademik bir ders olarak bakmayın tarihe. Tarihi içinde yaşayarak öğrenmeye çalışın. Biz savaş meydanlarında cengaver bir milletiz. Ancak sadece savaşmadık. Biz ilim de öğrettik, kültür de öğrettik, insanlığa yol verecek değerleri de ürettik. Bizim milletimiz böyle bir millet” diye konuştu.