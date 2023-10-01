Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yeşil alan düzenlemesi, yürüyüş yolu inşası ve aydınlatma çalışmaları ile dikkat çeken Gemlik Kurşunlu Kordonu, sembolik bir törenle resmi olarak hizmete açıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kurşunlu Kordonunun ikinci etapta 1 kilometre daha uzatılacağını, ayrıca bölgeye büyük önem verilen Kumsaz Bölge Parkı ve spor salonu projelerinin ihale aşamasına geldiğini belirterek, bölgeyi sadece yaz aylarında değil, yıl boyunca bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bursa'nın sahil bölgelerindeki kaliteyi artırmak amacıyla önemli düzenlemeler yapan Büyükşehir Belediyesi, Mudanya, Gemlik, ve Karacabey sınırlarındaki deniz kıyılarını ve İznik ile Uluabat'taki göl kıyılarını gözden geçiriyor. Yaz aylarında 24 halk plajında 29 idari personel, 135 temizlik personeli ve 30 araçlık bir filo ile 30 hektarlık sert zemin ve 76 hektarlık kumluk alanın temizliğini üstlenen Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda bu yıl İznik ve Karacabey sahillerine mavi bayrak kazandırdı. Gemlik'in Kurşunlu sahilinde de benzer bir dönüşüm yaşandı. Sahil bölgesindeki eksiklikler nedeniyle sıkça şikayet edilen Kurşunlu sahilini yeniden şekillendiren Büyükşehir Belediyesi, 75 bin ton dolgu yaparak yaya kaldırımının genişliğini 18 metreye çıkardı. Sahilde 1500 metrekare olan yürüyüş alanı 9500 metrekareye genişletildi. Ayrıca, sahil boyunca 2300 metrekarelik yeşil alan oluşturuldu ve 52 ağaç ile 710 çalı bitkisi dikildi. Yaz aylarında yoğun kullanılan sahilin gece kullanımını artırmak amacıyla 24 direk üzerine 43 aydınlatma armatürü monte edilerek, alanın güvenli ve konforlu bir şekilde gece de kullanılabilir hale getirildi.

Kurşunlu Kordonu'nun açılışı sembolik bir törenle gerçekleştirildi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri Zafer Işık ve Mustafa Yavuz ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı. Bölge sakinleri de törene ilgi gösterdi. Başkan Aktaş, konuşmasında bölge sakinlerine yeni müjdeler vererek, Kumsaz Bölge Parkı ve spor salonu projelerinin ihale aşamasında olduğunu belirtti. Ayrıca, Kurşunlu Kordonu'nun kalan kısmının da önümüzdeki yıl tamamlanacağını ifade etti. Başkan Aktaş, Bursa'nın sahil bölgelerini yıl boyunca cazibe merkezleri haline getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz da Kurşunlu sahilinin geçmişte önemli anılara ev sahipliği yaptığını ve şimdi daha da güzel hale geldiğini söyledi. Muhtar Hüseyin Ormanlar ise mahallelerine kazandırılan Kurşunlu Kordonu için Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından Kurşunlu Kordonu kurdele kesilerek hizmete açıldı ve Başkan Aktaş ile protokol üyeleri sahil bölgesini gezerek vatandaşlarla sohbet etti.