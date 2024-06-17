İnegöl'de üzerine çaydanlık devrilen 2 yaşındaki çocuk yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Cerrah mahallesinde ikamet eden Asel K., iddiaya göre emekleyerek kaynayan çaydanlığın yanına geldi. Dokunduğu çaydanlık üzerine devrilince vücudunda yanık oluşan minik çocuk ağlamaya başladı. Minik Asel, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil sevisine götürüldü. Acil serviste yapılan müdahalenin ardından göğüs kısmında yanıklar bulunan minik Asel, 112 Acil Servis Ambulansı ile Bursa Şehir Hastanesi' ne sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE