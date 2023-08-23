Bursa’nın duayen gazetecilerinden İbrahim Çoban, CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan ancak AK Parti’nin adayı mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a kaybeden Nilüfer eski Belediye Başkanı Mustafa Bozbey için sürpriz bir iddia ortaya attı.

Yazdığı köşe yazısında Mustafa Bozbey’in esas hedefini açıklayan gazeteci İbrahim Çoban, Bozbey’in tekrar Nilüfer’den başkan adayı olmayı istediğini CHP’nin aday göstermemesi durumunda bağımsız aday olarak çıkabileceği öngörüsünde bulundu.

İşte çok konuşulan o köşe yazısı;

“Başa yazalım Mustafa Bozbey’in ilk hedefi, CHP’nin Nilüfer adayı olmak.

Ama ya yapmazlarsa?

Hah işte Bozbey, “Zaten her durumda kazanıyorum” diyerek bağımsız aday olma sinyalleri vermeye başlamış bile.

“Hoppala paşam, Malkara- Keşan, bu da nereden çıktı? Bozbey CHP’nin Bursa Büyükşehir adayı değil mi?” diye soranlar olacak şimdi.

Anlatalım o halde.

Sadece Bozbey’in değil, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun bile adaylığı garanti değil.

Diyelim aday oldular.

Bu seçimde CHP adayları için; İstanbul, Ankara, Bursa’yı bırakın en sağlam kalesi olan İzmir’de bile kazanmak garanti değil!

““Hadi canım diğer şehirleri anladık ta, İzmir’i de nerden çıkardın?” diye soranlara şöyleyeyim.

Bu sadece benim öngörüm değil, CHP’nin en önemli isimleri parti içi toplantılarda söylüyor.

Malum, CHP ve İYİ Parti’nin omurgasını oluşturduğu Millet İttifakı dağıldı.

Gerçi siyasette son düzlükte her şey değişebilir.

Ancak İYİ Parti; İstanbul, Ankara, İzmir’de CHP’yi desteklerse, başka Büyükşehirlerde de CHP’den destek isteyecek bu kez!

Mesela Bursa!

Meral Hanım, “Madem İstanbul, Ankara, İzmir’de destek istiyorsunuz Bursa, Manisa, Adana’da bizim olacak” der mi?

Hele ki Bursa’da İsmail Tatlıoğlu gibi bir sim varken bu ihtimal çok yüksek.

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