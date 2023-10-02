2 Eylül tarihinde Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleşen olayda, iki yolcu arasında çıkan tartışma sonucunda yaşanan trajik bir olayın güvenlik kameralarına yansıdığı bildiriliyor. Olayın ardından bir kişinin hastanede hayatını kaybettiği bilgisi veriliyor.

Olayın detaylarına göre, memleketlerine gitmek üzere otobüs terminaline gelen Kazım İnanç, eşyalarını taşımak için bir yük taşıma aracı aldı. Ancak, İnanç'ın yanına gelen Bayram Turgut, aynı yük taşıma aracını kullanmak istediği için iki yolcu arasında bir tartışma başladı. Tartışma kısa sürede fiziksel bir kavgaya dönüştü ve çevrede bulunanlar tarafından ayrılmaya çalışıldı.

Ancak, bu kavganın ardından hem Kazım İnanç hem de Bayram Turgut aynı anda kalp krizi geçirdi. Olay yerinde bulunanlar hemen müdahalede bulunarak kalp masajı yapmaya çalıştılar. Bayram Turgut, olay yerine çağrılan ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak maalesef hayatını kaybetti. Kazım İnanç ise hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Bu trajik olayın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kazım İnanç, tedavisinin ardından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. İnanç, "Taksirle ölüme neden olma" suçlamasını reddetti ve yaşananları şu şekilde anlattı: "Ben darp etmedim. O bana saldırdı. Benim elimdeki arabayı almak istedi. Ben de 'eşya alacağım' dedim. 'Bana versen ne olur' gibi şeyler söyledi. Bana küfretti. Bana neden küfrettiğini sorduğumda saldırdı. Ben yere düştüm. Benim çeşitli hastalıklarım var. Maktulü darbedecek durumda değilim. Sadece o bana vurdu. Ben hiçbir şekilde kendisine vurmadım. Benim elim ona değmedi, ben ona vurmak istedim ancak vuramadım. Bu olaydan sonra sigara içti. Etrafı gezindi. Üzerinden 20 dakika geçti. Sonra yere düştü. Oradan biri maktulün sara hastası olduğunu söylüyordu. Ben hiçbir şekilde maktule zarar vermedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmemi talep ediyorum."

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ise Kazım İnanç'ı haftada 2 gün polis merkezine gidip imza atma şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.