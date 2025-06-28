“Bir Yuva Bir Umut” sloganıyla düzenlenen Sahiplendirme Şenliği, 29 Ekim Spor Parkı’nda gerçekleşti. Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde bulunan hayvanlar, şenlikte sevgi dolu ailelerle buluştu.

Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir’in yanı sıra Belediye Meclisi Üyeleri ve 29 Ekim Mahalle Muhtarı Gülşah Gülsün de katıldı. Mahalle sakinleri ve hayvanseverlerin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, sahipsiz hayvanlara sıcak bir yuva sağlandı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, her canlının yaşam hakkına saygı duyduklarını belirterek, düzenlenen sahiplendirme şenliğine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Nilüfer Belediyesi'nin 2003 yılından bu yana sokak hayvanlarının bakımı, tedavisi ve sahiplendirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirten Özdemir, 350 köpek ve 150 kedinin bakımının yapıldığı bir merkezlerinin bulunduğunu aktardı. Ayrıca, Kuruçeşme Mahallesi’nde doğal yaşam alanı oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Etkinlik, 29 Ekim Mahallesi Muhtarlığı’nın düzenlediği El Emeği Festivali ile birlikte gerçekleşti. Vatandaşlar, Nilüfer Belediyesi tarafından kısırlaştırılan ve tedavileri yapılan hayvanları sahiplenerek projeye destek verdi.