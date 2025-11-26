21 Kasım 2025 tarihinde sosyal medya platformlarında yayılan videoda, üç motosikletlinin bir çekiciyi durdurarak silah çektiği ve çekici üzerindeki motosikleti zorla indirdiği görülmüştü. Görüntülerin sosyal medyaya yayılması üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü harekete geçti. Yapılan çalışma sonrası, görüntülerin paylaşıldığı sosyal medya hesabının sahibi A.E. ile birlikte S.T., M.S. ve B.Y. tarafından senaryo gereği kurgulanıp çektiğini tespit etti. Şüpheliler yakalandıktan sonra emniyete getirilerek ifadeleri alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 4 kişi hakkında "Suç uydurma" ve "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.