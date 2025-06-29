Merinos Atatürk Kongre Merkezi’nde yoğun katılımın olduğu nikah törenine siyaset, yargı ve iş dünyasından birçok isim katıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, çiftin aileleri ve çok sayıda davetli nikah töreninde hazır bulundu. Çiftin nikahını Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır kıyarken, birçok siyasetçi ve iş adamı nikah şahitliğini üstlendi.

Tören sonunda tebrikleri kabul eden çift, bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti.