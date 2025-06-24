Paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 67 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Bu kişilerden 38’i tutuklanırken, 28’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bir şüpheliye ilişkin işlemlerin ise devam ettiği aktarıldı.

Operasyonlar, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla; Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin İstanbul, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Kocaeli, Edirne, Ankara, Kayseri, Van ve Malatya’da eş zamanlı yürüttüğü çalışmalar sonucunda gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin; Vatandaşları çeşitli yöntemlerle dolandırdığı, elde edilen suç gelirini “şirinleme” yöntemiyle sisteme dahil etmeye çalıştığı, kripto varlık hesapları üzerinden çoklu transfer zincirleri kurarak uluslararası para aklama yöntemlerini kullandığı, suçtan elde edilen gelirleri yurt içi ve yurt dışındaki paravan şirketler aracılığıyla akladığı tespit edildi.

Şüpheliler hakkında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre, şüpheli hesaplarında yaklaşık 90 milyar TL'lik işlem hacmi bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Operasyonlar kapsamında, 15 adet soğuk cüzdan, 4 adet ruhsatsız tabanca, yaklaşık 100 milyon TL değerinde 52 adet lüks kol saati, 42 milyon TL değerinde ziynet eşyası, çok sayıda kaşe, belge ve dijital materyal ele geçirildi.

Ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı tespit edilen 2 bin 125 banka hesabı, 105 kripto varlık hesabı, 68 taşınmaz, 32 araca el konuldu.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımız, Kahraman Jandarmamız ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizin her aşamasında, suçluların yakalanması ve adalete teslim edilmesi için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.