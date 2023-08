Henüz 4 yaşındayken Bursa’ya taşınan bir ailenin kızı olan Tuğba Akyol, hayatın kendisini sınadığı bir çok olumsuzluklara rağmen, dimdik ayakta kalarak kendi hikayesini yazan ender ses sanatçılarından biri oldu.

Müzik tutkusu, onun hayatının her anında varlığını hissettiren bir etkendi. Küçük yaşlarda annesinin büyük destekleri sayesinde müziğe olan ilgisi her geçen gün daha da büyüdü. Onun için müzik sadece bir tür değil, evrenseldi; hangi dilde olursa olsun, iyi yapılan her tür müziği dinlemek ve takdir etmek en büyük ilkesiydi. Gelin birlikte güzel sanatçıyı yakından tanıyalım.

14 Kasım 1983 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelen Tuğba, sürekli müzik çalınan bir evde bebeklik dönemini geçirdikten sonra 3-4 yaşlarında öğrendiği şarkıları mırıldanmaya başladı. Bakın o günleri kendisi nasıl anlatıyor..

ÇOCUKKEN KENDİNİ KAYDEDERMİŞ

“Anneme olan bağım çok yüksekti. O’da müziği çok severdi. Ben 3-4 yaşlarındayken şarkı söylemeye başlamışım. Annem bana kasetçalara sesimi kaydetmeyi öğretmiş. O yaşlarda bildiğim şarkıların ses kayıtlarını almaya başladım. Ses kayıtlarını açar, kendimi dinlerdim. Şu anda o kayıtları dinlemeyi çok isterdim.” diyor.

Günümüzdeki çocukların şanslı olduğunu, gelişen teknolojiyi çok iyi kullandığını belirten Tuğba Akyol, yine de çocukluk anılarının kendisinde büyük bir öneme sahip olduğunu aktarıyor.

4 yaşında başlayan Bursa macerasında hiç unutamadığı çocukluk ve gençlik yılları yaşadığını aktaran o günlerde Müslüm Gürses’a hayran bir kız çocuğu olarak büyüdüğünü, Ebru Gündeş ve Sibel Can’ı çok sevdiğini dile getiriyor. Müslüm Gürses hayranlığı konusunda şaşıranların olduğunu dile getiren sanatçı, “Bir neden dolayı o zamanlar, onun şarkılarını dinleyenlere insanlar tuhaf bakardı,. Bu yüzden pek fazla şarkısını söylemezdim. Ama şimdi, çok farklı bir yerdeyim; arabesk müziği gerçekten seviyorum. 80'li yılların çocuklarının hepsinde böyle bir sevgi olduğunu düşünüyorum.” Diye konuşuyor.

Ortaokul yıllarında Bursa Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği bölümünde okumaya başlayan Akyol, daha sonra üniversitede eğitimini sürdürmek üzere Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünü tercih etti. 18 yaşında sahne almaya başladığı üniversite yıllarında, müzikle olan bağı daha da sağlamlaştı.

SAHNEYE ÇIKTIĞI İLK AN

Sahne deneyimini hala ilk günkü gibi heyecanla belirten Akyol “İlk sahneye çıkışımı asla unutmam. Konya'da üniversite okurken, hocalarımla birlikte okuldan aldığımız destekle bir otelde fasıl yapmıştık. Harika ve heyecan verici bir deneyimdi.” diyor.

Üniversiteyi tamamlamasının ardından hayata müzik öğretmeni olarak yeni bir başlangıç yapan Tuğba Akyol, bir yandan çocuklara zaman ayırıyor, diğer yandan çok sevdiği müziğe profesyonel bir kimlik kazandırmak istiyordu. Hayallerinin peşinden giden genç yetenek, fırsat bulduğu sahnelerde seslendiği şarkılarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Art arda gelen teklifleri değerlendiren genç yetenek Bursa’da sahne aldığı Filika Salaş, Leyla Fasıl, Beyaz Ocakbaşı ve Çalgılı gibi mekanlarda popülaritesini arttırdı.

2016 yılında evlenen Tuğba Akyol dünyaya gelecek kızına hamiliyken, annesi Süreyya Özgenç’i kanserden kaybetmesinin şokunu yaşadı. 8 yıl kanserle mücadele eden Süreyya hanım hayata gözlerini yummadan kızının mürüvvetini görmeyi başarmış ancak doğacak kız torununu görememişti. Bu durum Tuğba Akyol’u derinden yaraladı. Bir yandan zor geçen hamilelik dönemi diğer yandan annesini kaybetmesi kendisinde derin yaralar oluşturdu.

Şu an 6 yaşına gelen kızı dünyaya geldiğinde yeniden hayata tutunan Tuğba Akyol, Bursa macerasından sonra yurt dışından gelen sahne tekliflerini değerlendirmeye aldı. Almanya ve Avusturya ülkelerinde profesyonel sahne alan güzel sanatçı, Bursalılardan sonra Avrupalıları da etkilemeyi başardı. O artık hem öğretmen hem de sahnelerin yeni gözde sanatçılarından biriydi.

2,5 yıl önce evliliğini sonlandıran yetenekli sanatçı, annelik, öğretmenlik ve sanatçılık üçgeninde yorucu bir tempoyla azimle çalışıyor. Yorucu tempoda hiç albü m çıkarma şansı bulamayan Tuğba Akyol, bakın bu durumu nasıl yorumluyor;

İYİ Kİ ÖĞRETMEN OLMUŞUM

“Nedenini tam olarak bilemiyorum, ama hiçbir zaman bir albüm çıkarmadım. Düşündüm, ancak bir şekilde engellerle karşılaştım. Eskiden daha zordu, şimdi ise her şey daha kolay ve basit hale geldi. Her isteyen neredeyse albüm çıkarıyor gibi görünüyor. Ben ise sırf bir şeyler yapmak için değil, her zaman en iyisini yapmak istediğim için bekledim, galiba. Bir de öğretmenlik mesleğimi icra etmek beni hep geri planda bıraktı. Ancak sonunda, bu işi sevdiğimi fark edip, iyi ki öğretmen olmuşum dedim.”

TAKDİR DOLU BAKIŞLAR MOTİVE EDİYOR

Tuğba Akyol, sahne performanslarında adeta bir enerji fırtınası gibi parlıyor. Sahneye çıktığında en çok mutlu eden şey, dinleyicilerin yüzlerindeki gülümsemeleri ve takdir dolu alkışları. Sahne, onun için sadece bir performans alanı değil, içinde kaybolduğu, her notada ve her sözde duygularını ifade ettiği bir dünya. Sahnedeki performansıyla dinleyicilere büyülü anlar yaşatan Tuğba Akyol, sahnede olduğu anlarda izleyenleri ve kendi arasında özel bir bağ kuruyor.

ÖĞRETMENLİK BENİM İÇİN YENİ YETENEKLER KEŞFETMEK

Genç yaşlarından itibaren müziğe olan ilgisi hiç solmayan Tuğba Akyol, yeteneğini profesyonel bir müzik öğretmeni olarak da değerlendirmiş. Müzik öğretmenliği onun için sadece bir meslek değil, aynı zamanda müziği paylaşmanın ve yeni yetenekleri keşfetmenin bir yolu. Müzikle dolu bir kariyeri ve aydınlık bir geleceği sürdüren Akyol, sahne performanslarının yanı sıra genç nesillere de ilham olmayı hedefliyor.

Her sanatçının yolculuğunda özel anılar vardır ve Tuğba Akyol'un da unutamadığı bir sahne deneyimi var. Bir kez sahneye çıktığında, istenilen şarkıyı söylememesi durumunda bir izleyicinin tepkisi üzerine dikkatlice seçtiği tavrı, profesyonelliği ve saygıyı göstererek performansına devam ettiğini anlatıyor.

REPERTUARIM OLDUKÇA GENİŞ

Tuğba Akyol, sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da pek çok sahne deneyimi yaşamış bir sanatçı. Türkiye'nin dört bir yanında sahne almış, farklı şehirlerin ve kültürlerin enerjisini müziğine yansıtmıştır. Müziğiyle fark yaratan Tuğba Akyol, sadece bir tarza sıkışmayarak geniş bir repertuarla izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Kendisini diğer sanatçılardan ayıran en büyük özelliği ise müzik öğretmeni olması ve eğitimli bir müzisyen olarak sahnede parlamasıdır. Onun enerjisi, yeteneği ve sahnedeki büyülü performanslarıyla Tuğba Akyol, müziğin büyülü dünyasında unutulmaz izler bırakmaya devam edecek gibi görünüyor.

HAYALLER SINIRLI OLUYOR

Sanata ve sanatçıya değer veriliyor mu sorusuna ise ilginç bir cevap veren Tuğba Akyol “Ben Türkiye’de müzik piyasası da dahil olmak üzere sektörlerin hakkını aldığını düşünmüyorum. Büyük bir pasta var ve bunun büyük bir bölümünü belirli kişiler yiyor. Yeteneği belirleyen ünlü olmak değil ama maalesef ki Türkiye’de böyle bir algı var. Bu şartlarda hayaller sınırlı oluyor” dedi.