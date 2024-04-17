Mayıs ve Haziran ayında sözleşmesi dolacak olan futbolcular, Bursaspor için asıl tehlike oldu.

Peki kaç futbolcunun sözleşmesi dolacak ?

Sözleşmesi dolacak olan, performansları beğenilmeyip sürekli eleştirilen hangi futbolcular hangi kulüplerin transfer listesinde yer aldı?

Tahtanın açılmaması durumunda Bursaspor'u daha da zorlu süreç bekliyor olacak.

3. ligde tamamı U19 takımı ve altyapı karma takımı ile oynamak zorunda kalınabilir.

Sezon biter bitmez acil ve hızlı şekilde çalışmalara başlanmalıdır.

31.05.2024 itibariyle 12 futbolcunun, 31.06.2024 itibariyle ise 6 futbolcunun toplamda 18 futbolcunun sözleşmesi dolmuş olacak.