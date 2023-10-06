Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) proje ortağı olarak yer aldığı, koordinatörlüğünü Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün üstlendiği Erasmus + projesi, Avrupa Birliği’nden 250 bin Avro destek almaya hak kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Projeler Ekibi ile İnovasyon Merkezi işbirliğinde hazırlanan "Geleceğin Yeşil Tarım Girişimcileri" isimli Okul Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları (KA 220) Projesi, Türkiye genelinde bu alanda başvurusu kabul edilen 7 projeden biri oldu.

Bütçesi 250 bin avro olan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünü üstlendiği projede Türkiye’nin yanı sıra Avusturya, Belçika, İspanya, Makedonya ve Polonya’dan çeşitli üniversite ve okulları yer alıyor. Öğrencilere sürdürülebilir tarım sistemleri ve biyoçeşitlilik konusunda bilgi, beceri ve anlayış kazandırılması hedeflenen proje çerçevesinde sürdürülebilir tarım uygulamalarının 9-14 yaş ve üzeri ilk ve ortaokul öğrencilerine tanıtılması hedefleniyor.

Projenin Bursa Uludağ Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Sevinç Başayda araştırma üniversitesi hedefleri çerçevesinde Erasmus + Programı tarafından desteklenen bir çalışmada yer almaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Bahçe Bitkileri Bölümü olarak programında öğrencilere farklı alanlarda eğitimler vereceklerini aktaran Doç. Dr. Sevinç Başay, projenin hazırlanış aşamasında kendilerine destek veren herkese şükranlarını iletti.