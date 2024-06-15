İETT, İstanbul’un adalarında yaşayan vatandaşların tüm itirazlarına ve protestolarına rağmen bugün Büyükada’ya minibüs götürdü. Minibüslerin önüne geçip eylem yapan 9 vatandaş gözaltına alındı.

Minibüslerin önüne geçip eylem yapan vatandaşlara çevik kuvvet müdahale etti. “Azmanbüs” olarak adlandırdıkları minibüslerin geçişine engel olmaya çalışan 9 kişi gözaltına alındı.

Heybeliada Mahalle Meclisi Girişimi’nden yapılan açıklamada ise “İETT, adalıların tüm haklı, yasal itirazlarına ve yetkililerin verdiği sözlere rağmen Büyükada’ya minibüs getirdi. Hiçe sayılıyoruz. Trafiğe kapalı adalarda her gün trafik kazası oluyor. Adalar’da minibüs istemiyoruz. Ormanı mafyadan, yaya yolunu trafikten koruyacağız” denildi.