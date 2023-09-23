Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kültür Park içerisinde yer alan Skate Park’ta ‘Kaykay, Scooter ve Paten Şöleni’ düzenlendi. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği şölende katılımcılar doyasıya eğlendi.MERSİN (İGFA) - Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, aktif yaşamı desteklemek ve insanları spor yapmaya teşvik etmek amacıyla gerçekleşen şölende katılımcılar, sporla eğlenceyi birleştirmenin keyfini yaşadı.

Bisiklet kullanımının ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların motorlu araçlar yerine alternatif ulaşım yöntemlerini tercih etmesinin amaçlandığı haftada, Büyükşehir Belediyesi tarafından hafta boyunca bilinçlendirici etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Gün boyu süren şölende gençler doyasıya eğlendi

Şölene pateniyle birlikte katılan 8,5 yaşındaki Ayla Deniz, “Paten kaymayı çok seviyorum. Genellikle Cumartesi ve Pazar günleri buraya geliyorum. Vahap Seçer amcamıza, burayı yaptığı için teşekkür ediyoruz” dedi. Maral Medir ise etkinliği çok sevdiğini belirterek, “Sevindik. Hoşuma gidiyor böyle etkinlikler” diye konuştu. Arda Deniz Kadem de, “Büyükşehir Belediyesi güzel bir etkinlik yaptı. Büyük rampamızı da yaptılar. Gençlerin buralara gelmesi çok güzel bir şey” ifadelerini kullandı.

6 yıldır paten sporu ile ilgilenen Yusuf Acıağlı, “Burada bize böyle bir etkinlik ve kendimizi gösterme imkânı sunduğu için, Vahap Seçer’e teşekkür ederim” dedi. Yakın zamanda yapılacak olan Tarsus Yarı Maratonu’nda paten kategorisinin de yer alacak olmasının kendisi için çok önemli olduğunu belirten Acıağlı, “Vahap Seçer, kendisi de spora önem verdiği için maratonda paten kategorisini de açtı. Maratonda da yer alacağız. Bu bizim için bir mutluluk. Kendisine çok teşekkür ederim. Bu etkinlik için de çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bu tür etkinliklerin sporcular için oldukça faydalı olduğunu belirten Furkan Kıran da, “Belediyemize buradan teşekkür ederiz. Bu gibi spor faaliyetleri, becerilerimizi geliştirmemize fazlasıyla yardımcı oluyor” dedi. Elif Defne Akın ise Skate Park’ı çok sevdiğini söyleyerek, “Buraya birkaç arkadaş toplanıp sosyalleşmek için geliyoruz. Günün stresini bu şekilde atıyorum. Arkadaşlarımla birlikte sosyalleştiğim için de eğlenceli oluyor” diye konuştu.