Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin merkezinde ulaşımda kolaylık olması adına yeni bir uygulama olan "motosiklet park alanı" çalışması için gece mesaisi yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir trafiğini rahatlatma ve ulaşımda güvenliği, konforu artırmak için her gün yeni uygulamalar üretiyor ve örnek çalışmalara imza atıyor. Büyükşehir motosiklet kullanımının artması sebebiyle oluşan park sorununu ortadan kaldırmak için park çalışması başlattı. Motosikletlerin bu park alanlarında zarar görmesi ve güvenli şekilde bulunamaması üzerine hazırlanan bu çalışanın ilk örneği Adapazarı Atatürk Bulvarı’nın devamında Kavaklar Caddesi’nde gerçekleştirildi. Sarı çizgiler ve dubalardan oluşan motosiklet park alanlarını büyük bir itinayla hazırlayan ekiplerin uygulama yapacağı diğer noktalar Kudüs Caddesi, Gar Meydanı, Kavaklar Caddesi Soğanpazarı Caddesi, Bankalar Caddesi Orhan Cami, Saraybosna Caddesi, Çark Caddesi, Aziz Duran Parkı Öğretmenevi önü, Atatürk Bulvarı bölgeleri olacak.