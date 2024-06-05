Çanakkale’de tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm ormanlık alan, 11 dönüm ziraat alanı zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale’de Gökçalı köyü yakınlarında ziraat arazisinde saat 14.00 sıralarında yangın başladı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Yangına orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan ve karadan yangına müdahaleye başladı. Yangın, havadan 2 helikopter, 6 uçak, karadan 2 ilk müdahale aracı, 24 arazöz, 8 su ikmal aracı, dozer, 8 hizmet aracı, testler, 5 itfaiye, 15 teknik personel, toplam 192 personel ile müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında 5 dönüm ormanlık alan, 11 dönüm ziraat alanı zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.