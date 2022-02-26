Yeni mahallesi 1.okul sokak üzerinde tek katlı evin çatısında çıkan yangın sokak sakinlerini korkuttu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Yenice Mahallesi 1. Okul sokak numara 12 adresin bulunan tek katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Emniyet ekipleri çevredeki güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonucu evde maddi hasar meydana geldi.