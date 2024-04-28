Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'nun ardından partiden istifa ettiğini duyurdu. Bıyık, kurultayda desteklediği Koray Aydın'ın başkanlık yarışını kaybetmesi ve partinin mevcut politikalarını sürdürme kararını gerekçe gösterdi. Başarı şansının olmadığını düşündüğünü belirten Bıyık, "31 Mart seçimlerindeki başarısızlık, yeni yönetimle devam edeceğine inandığım için ve partinin bu durumda başarı elde edemeyeceğine inandığım için istifa etme kararı aldım" dedi. Ayrıca, bu yeni dönemin kendisi için bir yol ayrımı olduğunu ve artık İYİ Parti çatısı altında siyasi faaliyetlerini sürdüremeyeceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi