Seyir halindeki tır yandı

Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında seyir halinde olan TIR cayır cayır yandı. Yangın sonucu TIR tamamen kül oldu.

Bursa Ankara karayolu üzerinden Bilecik'in Bozüyük ilçesi istikametine seyir halinde olan Mesut T. idaresinde ki 38 AAG 982 plakalı TIR'ın motor kısmında Bozüyük ilçesi Mezit 9 mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı

Sürücü aracı yol kenarına park ederek durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Yangın yerine gelen İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler.

Yangın nedeniyle tır tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.