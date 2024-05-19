İnegöl'ün seçkin markalarından biri olan Togo Style, 2009 yılından bu yana sehpa ve mobilya üretiminde faaliyet göstermektedir. Firma, Türkiye genelinde yaklaşık 150 satış noktası ile hizmet verirken, yurt dışında da 45 ülkeye ihracat ve Türkiye'nin kurumsal birçok firmasına üretim yapmaktadır.

Togo Style, 19-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan NewYork ICFF 2024 Fuarı'na İnegöl'den katılan tek firma olacak. Togo Style, uluslararası pazarda yeni müşterilerle tanışmayı ve ürünlerini daha geniş bir kitleye tanıtmayı hedefliyor.

Firmanın bir diğer hedefi, bayilik görüşmeleri yaparak global pazarda daha fazla yer almak ve dağıtım ağını genişletmek. Togo Style, Amerika'da kurduğu Togo Style LLC şirketi aracılığıyla e-ihracat operasyonlarına başlamış olup, bu alandaki yatırımlarını artırmayı planlıyor.

Togo Style, ICFF 2024 Fuarı'na katılarak uluslararası pazarda daha geniş bir yer edinmeyi ve marka bilinirliğini artırmayı amaçlıyor. Bu fuar, firmanın hem mevcut iş ortaklarıyla ilişkilerini güçlendirmesi hem de yeni iş fırsatları yaratması için önemli bir platform olacak. Togo Style, tüm müşterilerini NewYork ICFF 2024 Fuarı'ndaki standına davet ediyor. Firma, inovatif ve kaliteli mobilya çözümlerini tanıtmak ve misafirlerine detaylı bilgi vermek için hazır.

Togo Style'ın uluslararası arenadaki bu önemli adımı, firmanın global pazardaki konumunu güçlendirecek ve yeni iş birliklerinin kapısını aralayacak.