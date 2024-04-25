Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 1 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere meyve suları, sade soda, meyveli soda ve soğuk kahve çeşitlerine zam yapılacağını açıkladı.

Dündar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Mayıs 1 itibari ile Dimes 1 lt meyve suları, Dimes 200 ml meyve suları, Obsesso soğuk kahve çeşitlerine %8 fiyat geçişi olacaktır. 1 Mayıs itibari ile sade soda 10₺ meyveli soda çeşitleri 12.5 ₺ olarak güncellenecek #ZamGeldi içiniz yandığında bir soda içeceksiniz o da cebinizi yakacak artık.