Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak devrildi.

Kaza, Lüleburgaz ilçesi Kepirtepe mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorlu istikametinden Lüleburgaz istikametine giden 39 AC 696 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi neticesinde bariyerlere çarpıp devrildi. Çevredeki cfhfıyfilfurı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Devrilen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.