Kocaeli’nin önemli değerleri arasında yer alan Çenesuyu dolum tesisleri ve kaşık tesislerinde incelemelerde bulunan Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, “Çenesuyu markasının tüm Türkiye’ye duyurularak ülke çapında değer kazanması için çalışmalar yapacağız” dedi

Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, Derince Belediyesi iştiraki Çenesuyu A.Ş.’nin dolum tesisleri ve doğrudan halka satış noktası olan kaşık tesislerinde incelemelerde bulundu. Çenesuyu A.Ş. yetkililerinden kurum bünyesinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Gökçe, “Kocaeli’nin değeri, Derince’mizin kalbinden doğan Çenesuyu markasının tüm Türkiye’ye duyurularak ülke çapında değer kazanması için çalışmalar yapacağız” dedi.