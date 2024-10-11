Toprak ve insan sağlığını ön planda tutarak sürdürülebilirlik kriterleri doğrultusunda ceviz yetiştiriciliği yapan Ceviz Üreticileri Derneği (CÜD), bu yıl hem kaliteli hem de yüksek rekoltede ürün elde etmeyi hedefliyor. CÜD, 10 Ekim’de dernek üyeleriyle birlikte Türkiye’nin en verimli ceviz üreticisi olan MAYCEV Ceviz Bahçesi’nde hasat etkinliği düzenledi. Bursa’nın Yenişehir Ovası’nda gerçekleştirilen etkinlikte MAYCEV Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yormazoğlu, bu yıl Türkiye genelinde yaklaşık 60 bin ton rekolte beklendiğini açıkladı.

Yormazoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “Ticari olarak ceviz üretimine başladığımızda, bu alanda uzman kişiler bulmakta zorlandık. Türkiye’de yalnızca tek bir kapama ceviz bahçesi vardı, bu da yurt dışında araştırma yapmamıza neden oldu. Kaliforniya’nın ceviz üretiminde oldukça ileri olduğunu gördük. Dünyanın önemli tarım üniversitelerinden UC Davis, ceviz üzerine önemli araştırmalar yapıyordu. Kaliforniya’da kapama ceviz yetiştiriciliğinin neredeyse icat edildiğini anlayarak, oradan bir uzmanla çalışmaya başladık. Bu destekle üretim sürecimizdeki hataları düzeltip daha profesyonel bir yaklaşım benimsedik. Yetkin çalışanların, bir şirket için en önemli unsur olduğuna inanıyorum.”

MAYCEV Genel Müdürü Âdem Argaç, ceviz bahçesi kurmanın uzun vadeli bir yatırım süreci gerektirdiğini vurgulayarak, “Ağaçlar kendi masraflarını karşılayana kadar yatırım yapılmaya devam edilmelidir. Doğru bölge ve tür seçimi yapıldığında, 7-9 yıl içinde ağaçlar maksimum verime ulaşır ve yatırım kendini amorti etmeye başlar” dedi. Argaç, Türkiye’nin en verimli ceviz bahçesi olarak toplamda 1,600 dekarlık alanda yaklaşık 30 bin ağaçla üretim yaptıklarını belirtti. Chandler ve Fernor ceviz çeşitlerinin üretimini gerçekleştirdiklerini, Chandler türünün Fernor’a göre yüzde 20 daha verimli olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Avrupa Tarım A.Ş. Operasyon Yöneticisi Haşimcan Yazıcıoğlu, yerli üretimle yapılan verimli bir üretimin ithalatı azaltabileceğini belirterek, “Ceviz bahçelerinden düşük verim alınmasının nedenleri arasında yanlış arazi seçimi ve yetersiz tarımsal teknikler bulunuyor. Verimliliği artırmak için modern teknolojilere, damlama sulama sistemlerine ve uygun gübreleme tekniklerine yönelmek gerekiyor” dedi.

Yazıcıoğlu, ayrıca, “Ekim alanı başına elde edilen ceviz miktarının belirlenen verim standardına yakın veya üstünde olması, verimli bir hasadın göstergelerindendir. Lekesiz kabuk, yüksek randıman ve hastalıksız büyük cevizler başarılı bir hasadın işaretleridir” şeklinde ekledi.



