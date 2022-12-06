Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Yüksel Özkan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada Bursa'da rant uğruna kurban edilecek verimli tarım arazilerinin üzerine kurulması planlanan OSB projelerine tepki gösterdi.

Komisyonda yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulunan CHP Bursa Milletvekili Özkan Bursa'da 17 organize sanayi bölgesi bulunduğunu ve bunların doluluk oranının yüzde 85 olduğuna dikkat çekti. OSB'lerin çevre, dijital dönüşüm, atık yönetimi konularında eksiklerinin tamamlanmadığını ifade eden Özkan, bunlara rağmen verimli tarım arazileri üzerinde yeni sanayi bölgelerinin kurulmak istendiğini belirtti. Son olarak Kestel Soğuksu'da bulunan tarım arazilerinin üzerine rant uğruna yeni organize sanayi bölgesi kurulmak istenmesine tepki gösteren Özkan Bakan Mustafa Varank'a seslenerek;

OTO TEST MERKEZİ NE OLDU

"Yenişehir'de 4 milyon 350 bin metrekarelik verimli arazi oto test merkezi yapılmak için kamulaştırıldı. Keşke bu verimli arazide bunu planlamasaydınız. Ancak, sekiz yıldır bir çivi bile çakmadınız. Defalarca sordum, net bir cevap alamadım; Gemlik'te üretmeyi planladığınız yerli ve milli otomobil Togg'u nerede test edeceksiniz? Bursalı ve Yenişehirli vatandaşlarımız soruyorlar, Yenişehir Otomotiv Test Merkezi ne oldu, bu projeden vaz mı geçtiniz?" dedi.

Gemlik'te yapımı sürmekte olan Togg'un 2023 Mart ayında trafiğe çıkmasının planlandığını ifade eden Özkan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 2023 yılında hedeflerinin 17 bin araç olduğunu ve Togg CEO'su Karakaş'ın beş yıl sonra maksimum yıllık üretiminin 150 bin araç olduğunu aktardığını söyleyen Özkan, "Ülkemizin gerçek anlamda yerli, vatandaşımızın ulaşabileceği fiyatta bir otomobil üretimini tabii ki destekliyoruz, arzuluyoruz ancak uzmanların görüşlerine göre hedeflenen bu sayı Togg'un orta hatta küçük ölçekli bir marka olarak kalması demektir" dedi. Uzmanların 2030 yılı sonrası için konulan yüzde 15'lik ihracat hedefinin, uluslararası bir marka olma şansını azaltacağı yönündeki açıklamalarına dikkat çeken Özkan Türkiye'de üretilen ve ihraç edilen araçların yerlilik oranlarını paylaştı. Özkan, "Bugünkü verilere göre Türkiye'de üretilen ve ihraç edilen araçların yerlilik oranlarına göre Renault, yüzde 55,43; Tofaş, yüzde 53,70; Toyota, yüzde 50,67; Ford Otosan, yüzde 72,54; Hyundai, yüzde 55,88; Togg ise yüzde 51" dedi.

GENÇ MÜHENDİSLERİ YURTDIŞINA GİDİYOR

Özkan açıklamasında ayrıca elektrikli araç ve scooter ithalatında yandaş firmalara destek verildiğini ve bu durumun yurt içi piyasada rekabet şansını olumsuz etkilediğini söyledi. Özkan, "KOBİ'lerimiz eşit şartlarda mücadele edemiyorlar. Girdi maliyetlerinin artışıyla çarklarını çeviremez hâle gelmiş olan KOBİ'lerin yakıt zamlarıyla birlikte lojistik maliyetlerinin çok çok yükselmesi, adeta üreterek sermayelerini kaybetme noktalarına gelmiş olmalarının bir göstergesidir" dedi.

Konuşmasında genç ve liyakatli mühendislerin yurt dışına gitmek zorunda kaldığını da belirten Özkan, "Bir bakanınızın utanmadan 'Mühendis ihraç ediyoruz' demesi AK Parti iktidarlarının bir vizyonun yansımasıdır. Bakanlığın popülizm ve yandaşlıktan uzak, akılcı politikalar üretmesini ve uygulamasını diliyorum" diye konuştu.