Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Zağnos Paşa Camii önünde bulunan meydanın ismine "İsmet İnönü Meydanı" verilmesine yönelik tartışmalara son noktayı koydu. Başkan Akın’ın girişimleriyle halk arasında Zağnos Paşa Meydanı olarak bilinen meydanın adı resmen ’Zağnos Paşa Meydanı’ olarak tescillendi. CHP’li meclis üyelerinin teklifine karşı Başkan Ahmet Akın’ın Zağnos Paşa Meydanı’nı resmileştirmesi dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz hafta Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı oturumunda, CHP’li meclis üyelerinin Zağnos Paşa Camii önündeki meydana "İsmet İnönü Meydanı" adının verilmesi teklifi gündeme geldi. Yıllardır vatandaşların Zağnos Paşa Meydanı olarak bildiği alana İsmet İnönü Meydanı adının verilmesi teklifi eleştirilere neden oldu. Balıkesirliler, meydanın adının Zağnos Paşa Meydanı olarak kalması gerektiğini dile getirdi. İsim tartışmalarının gündeme gelmesiyle eleştiri oklarının en çok yöneltildiği Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise kendisinden beklenen bir adım attı. Başkan Akın’ın girişimiyle, yıllarca sadece halk arasında bu isimle anılan meydanın adının resmi olarak da Zağnos Paşa Meydanı olarak kalması kararlaştırıldı. Akın’ın, Balıkesirli hemşehrilerinin hassasiyetine önem vererek alanın adının resmi olarak da halkın istediği şekilde kalması gerektiğini ifade ettiği öğrenilirken, bu girişimi vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

Teklif, komisyondan oy birliğiyle geçti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Kent Estetiği Komisyonu konuyla ilgili 17.11.2025 tarihinde saat 11.00’de toplandı. Toplantıdan Başkan Akın’ın görüşüne destek veren bir karar çıktı. Yıllardır halk arasında "Zağnos Paşa Meydanı" olarak bilinen meydanının adı komisyondan oy birliğiyle geçen karara göre resmen Zağnos Paşa Meydanı oldu. Ahmet Akın’ın girişimleriyle kentin kalbi noktasında olan alanın adı bundan sonra sadece halk arasında değil resmi kaynaklarda da Zağnos Paşa Meydanı olarak geçecek.

CHP ve Ahmet Akın

Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılmasının akabinde CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın da AK Parti saflarına katılacağı iddia edilmişti. CHP kongresinde konuşan Başkan Akın, partisinde göreve devam ettiğini ancak CHP’lilerin kendisine sahip çıkmadığını söyleyerek sitemde bulunmuştu. Aradan geçen haftalar sonrasında geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur’u ve MHP lideri Devlet Bahçeli’yi makamlarında ziyaret eden Başkan Ahmet Akın’a özellikle sosyal medyada CHP grupları tarafından eleştiri yükselmişti. Bu arada Zağnospaşa Meydanı’nın adının İsmet İnönü Meydanı olarak değişmesi teklifi şehrin gündeminde yer işgal etmişti. CHP’li meclis üyelerinin tekliflerine aksi olarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından meydanın isminin Zağnospşa Meydanı olarak resmileşmesi parti içinde yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.