Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinin CHP'den seçilen Belediye Başkanı Haydar İkizer, Gaziantep'te katıldığı 8. Hemşehri Dernekleri Festivali'nde yaptığı açıklamalarla şaşkınlık yarattı.Tural ŞAHBAZLI / Kahramanmaraş (İGFA)- Kahramanmaraş'ta Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer, konuşmasında Gaziantep ile olan ticari ve kişisel bağlarını vurgulayarak, "Evim Gaziantep’te, tüm işlerim de burada" dedi.

GAZİANTEP'E YAKINLIK, KAHRAMANMARAŞ'A UZAKLIK

Başkan İkizer, konuşmasında Pazarcık’ın idari olarak Kahramanmaraş’a bağlı olduğunu, ancak günlük yaşam ve ticaret açısından Gaziantep’e daha yakın olduklarını belirtti. "Her ne kadar Kahramanmaraş'a bağlı olsak da, tüm ticaretimiz Gaziantep'le yürütülüyor" diyen İkizer, ardından; "Pazarcıklılar duymasın, ben de Gaziantep'te oturuyorum" sözleriyle şaşkınlık yarattı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER GECİKMEDİ

Başkan İkizer’in bu açıklamaları sosyal medyada büyük bir eleştiri dalgasına neden oldu. Pek çok vatandaş, “Eğer Gaziantep’i bu kadar seviyorsan, adaylığını oradan koymalıydın” şeklinde yorumlar yaparak tepkilerini dile getirdi. İkizer’in açıklamaları, hem Kahramanmaraş’ta hem de Gaziantep’te tartışmalara yol açtı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.