Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele, birim müdürleriyle birlikte Sahil Mahallesi’nde incelemelerde bulunarak eksikliklerin giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması talimatı verdi.

Başkan Yele, Park ve Bahçeler Müdürü Ali Kaplan, Temizlik İşleri Müdürü Ali Çarık ve Fen İşleri Müdürü Erdinç Yıldız’la birlikte sahil şeridinde incelemelerde bulundu. Yaşar Okuyan Parkı’ndan başlayarak Mokamp’a kadar olan alanda park temizlikleri, sahil ve kumsal temizliği, yosunla mücadele, bakım ve onarım çalışmalarıyla ilgili tespitler gerçekleştiren Başkan Yele, Mokamp alanındaki eski tuvaletin de yıkımı talimatını verdi. Yıkımı yapılan eski tuvaletin yerine bir mescit ve yeni bir tuvalet yapımı gerçekleştirilecek ve Mokamp alanındaki çocuk parkı da yenilenecek.

Başkan Yele, “Amacımız ve tek düşüncemiz Çiftlikköylülerin temiz, güzel bir şehirde yaşamasını ve “İyi ki Çiftlikköy’de yaşıyorum” demesini sağlamak. Bunu sağlamak için ilgili birim müdürlerimizle birlikte Sahil Mahallesi’nde Yaşar Okuyan Parkı’ndan başlayarak Şevket Yılmaz ve Ziya Taşkent caddeleri, sahil şeridimiz ve Mokamp’ta incelemelerde bulunduk. Özellikle park temizlikleri, peyzaj düzenlemeleri, sahil ve kumsal temizliği, yosunla mücadele, bakım ve onarım çalışmaları konusunda tespitlerde bulunarak yapılacak çalışmalarla ilgili düğmeye bastık. Bu çalışmaların ilk bölümü olarak da Mokamp’ta bulunan, ancak ilçemize yakışmayan görüntüsüyle şikayet konusu olan tuvaletin yıkılması ve yerine yeni bir tuvalet yapılması çalışmasını başlattık. Aynı kapsamda halkımızın bir ihtiyacı olan mescit yapımını da ivedilikle başlatacağız. Ayrıca bölgemizdeki çocuk parkımızı da hemen yenileyeceğiz” dedi.