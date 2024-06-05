Kocaeli’de Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenen program renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklara yönelik gerçekleştirilen programda, birçok farklı atölye ve etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kongre Merkezinde atölye ve etkinlik çalışmalarının gerçekleştirildiği Çevre Haftası programına ev sahipliği yapıyor. Gün boyu sürecek olan etkinlikler, gerçekleşen açılış programından sonra kapılarını çocuklara açtı. Program, çevre konulu kısa film, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosunun müzik dinletisi ve Karadeniz folklor ekibinin sahne performansıyla başladı.

"870 tesisin 45’inde usulsüzlük tespit edildi ve 36 milyon TL ceza kesildi"

Sağlıklı, yaşanabilir ve daha güzel dünya için öncelikli konunun çevre olduğunu söyleyen Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, "Gerekli önlemleri alamazsak iklim değişikliği başta olmak üzere çok ciddi küresel sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. Çevre artık ülkenin sorunu olmaktan çıkmış evrenin ve dünyanın sorunu haline gelmiştir. Başta Kocaeli olmak üzere tüm Türkiye’de çevre çalışmalarını yapmak önceliğimizdir. Hiçbir atık su arıtılmadan kalıcı ortamlara bırakılmıyor. Atık suların yönetimi ile ilgili vidanjörler uzaktan izleniyor. Hava temizliği için gece görüş kameraları, baca gazı izlemeleri başlatılmıştır. Atıkların yönetimi için geri kazanım tesislerine kameralar takıldı, atık taşıyan araçların tamamı izleniyor. 2024 yılının ocak ve mayıs ayları arasında denetlenen 870 tesisin 45’inde usulsüzlük tespit edildi ve 36 milyon TL ceza kesildi. Sıfır atık projesi kapsamında 3 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı. 365 gün dünyamıza ve çevremize sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü bu dünya bize miras ve biz bu mirası geleceğe bırakacağız. Bu haftada hepimizin ödevi 365 günümüzü çevre haftası bilinci ile geçmesini sağlamamız gerekiyor dedi.

"Türkiye’nin önde gelen kentlerinden biriyiz"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ise "Dünyayı saran küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri, hızlı nüfus artışları, bilinçsizce doğaya attığımız sanayi atıkları, petrol ve ilaç atıkları, plastik ürünler, sağlıksız kentleşme, hızlı ekonomik gelişme ve benzeri etkenler; hava, su ve toprak kirliliğine yol açmakta ve dünyanın doğal dengesinin bozulmasına yol açarak çölleşme ve kuraklık gibi sorunlarla tüm insanlığın geleceğini, doğal hayatı tehdit etmektedir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, görev ve sorumluluk bilinciyle, ’Yaşanabilir Çevre ve Marka Kent’ anlayışı içerisinde, çevremizin korunması adına elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Çevre kirliliğinin önlenmesi için gerekli alt yapı tesisleri bakımından da Türkiye’nin önde gelen kentlerinden biriyiz" şeklinde konuştu.

Kocaeli Kongre Merkezindeki etkinlikler kapsamında saksıda aromatik bitki ekimi, ahşap kitap ayracı boyama, kalem kutu boyama, seramik boyama, robotik çevre teknolojileri, deniz canlıları yapımı, VR sanal oyun, VR seçenekli film ve bilgi yarışması gibi birçok farklı atölye ve etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Öte yandan, açılış programının sonunda atık pil toplama, bitkisel atık yağ toplama, sıfır atık, iklim değişikliği ve enerji verimliliği konulu sanat eseri ve diğer proje yarışmalarının ödül töreni gerçekleştirildi. Program sonunda protokol ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.