Alışverişi sosyal yaşamın kalbine taşıyan İnegöl AVM, sömestr tatiline hızlı bir giriş yaptı. Çocuklar gerçekleşecek etkinliklerle tatil coşkusunu doyasıya yaşarken, becerilerini de geliştirme şansı yakalıyor.

Çocukları ve aileleri her ay yeni etkinlik ve kampanyalarla buluşturan İnegöl AVM; sömestr tatilinde de eğlencenin kalbi olmaya devam ediyor. Karne keyfi yaşayan öğrenciler, İnegöl AVM’nin hazırladığı renkli program ile doyasıya eğlenecek. 21 Ocak’ta Doc Robot Atölyesi ile başlayan etkinlikler 03 Şubat’ta Magnet Atölyesi ile sona erecek.

Etkinliklerde eğlencenin yanı sıra becerilerini de geliştirme fırsatı yakalayacak çocuklar; hafta içi bileklik, kumbara, çerçeve, çoraptan kukla ve magnet gibi atölye çalışmalarına, hafta sonları ise Artırılmış Gerçeklik, Doc Robot ve Makey Makey gibi robotik kodlama atölyelerine katılma imkanı yakalayacak.

Etkinlik Takvimi (14:00 – 17:00)

25 Ocak - Çoraptan Kukla Atölyesi

26 Ocak - Bileklik Atölyesi

27 Ocak - Çerçeve Atölyesi

28 Ocak - AR (Artırılmış Gerçeklik) Atölyesi

29 Ocak - mBot Balon Patlatma

30 Ocak - Kumbara Atölyesi

31 Ocak - Kapı Süsü Atölyesi

1 Şubat - Bez Kalemlik Atölyesi

2 Şubat - Termometre Atölyesi

3 Şubat - Magnet atölyesi