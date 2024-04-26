Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün şehir genelinde havanın gökgürültülü sağanak yağışlı olacağını duyurdu.
Ayrıca Bursa'da bugün sabah saatlerinde termometreler 12 derece seviyelerinde ölçülürken gün içerisinde 22 dereceye kadar yükseleceği belirtildi.
BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde termometreler gökgürültülü sağanak yağışla birlikte 10 derece seviyelerinde yer alırken gün içerisinde 23 dereceye kadar yükseleceği belirtildi.
Muhabir: MURAT AVCI