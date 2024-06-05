Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, “Suyun olmadığı yerde bir yaşamdan bahsedemezsiniz. Yaklaşık 30 yıl önce 80 metreden çıkan su, bugün 500-550 metre seviyelerinden çıkıyor. Yönetim olarak göreve geldiğimizde konu hakkında görüştük. Meriç Nehri’nin bize ait olan kısmından suların bölgemize aktarılması lazım” dedi.

ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, düzenlediği basın toplantısında yılın ilk 5 ayını değerlendirdi. Toplantının ilk bölümünde Oda Genel Sekreteri Seçkin Bayraktar, 5 aylık istatistiki verileri paylaştı. Genel Sekreter Seçkin Bayraktar yaptığı açıklamada, “2024 yılının ilk 5 ayında odamıza 286 yeni üye kaydı yapıldı. 3 bin 40 adet faaliyet belgesi düzenlendi. 22 bin 797 adet dolaşım belgesi onayı yapıldı. 175 kapasite raporu düzenlendi. 198 adet ekspertiz raporu, 129 adet K Belgesi düzenlendi. 492 adet sayısal takograf üyelerimize ulaştırıldı” dedi.

Yeşil pasasort müjdesi

ÇTSO Başkanı Ahmet Çetin ise, 15–16 Mayıs tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen TOBB 80. Genel Kuruluna değindi. Çetin, “79. Genel Kurulda bir talepler dosyası hazırlayarak Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na iletmiştik. Buradaki en önemli taleplerimizden bir tanesi sanayici üyelere yeşil pasaport verilmesi yer alıyordu. Rifat başkanımız bu konuyu 79. Genel Kurulun ardından 80. Genel Kurulda da Cumhurbaşkanımıza iletti. Cumhurbaşkanımız da burada 365 oda ve borsa başkanlarına yeşil pasaport verileceğinin müjdesini paylaştı. Ülkemizde katma değerin ve ihracatın artması adına atılan bu ilk adımın devamının da gelmesini istiyoruz. Oda ve borsa başkanlarımız ile başlayan sürecin tüm sanayicilerimize yayılması adına da girişimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Araç muayene istasyonu girişimlerinden bahsetti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Çetin, “Bakanımıza üretim üssü bölgemizden ve bölgemizin hareketliliğinden bahsettik. Bölgemizdeki araç sayısının fazla olması nedeni ile gezici araç muayene istasyonlarının talebi karşılayamadığını anlattık ve bu kapsamda Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerimiz arasında bir noktaya TÜVTÜRK Araç Muayene istasyonunun kurulmasının elzem bir durum olduğunu dile getirdik. Sayın bakanımız gerekli notları aldı. Bizlerin de yine bu konudaki girişimleri devam edecek” ifadelerini kullandı.

Tedarikçi günlerinin önemini anlattı

Çetin, odanın hayata geçirdiği tedarikçi günlerinin önemine değinerek, “Üyelerimiz, bölgemizdeki önemli firmalara ulaşmakta zorluk çektiğini ifade etti. Biz de odamızda bir tedarikçi günleri programı düzenleyerek bölgemizin önde gelen firmaları ile ara ürün üretimi gerçekleştiren işletmelerimizi bir araya getirdik. Burada ara ürün üreten firmalarımız, ana üreticilerimizin satılma temsilcileri ile birebir görüşme ve firma tedarikçisi olma fırsatı elde etti. Program ile ilgili olumlu geri dönüşler alıyor. İlerleyen günlerde de programımız yeni firmalarla devam edecek” dedi.

Ara personel sorunu çalışmaları devam ediyor

Bölgenin önemli sorunlarından bir tanesi olan sanayide “aranan personel” sorunu ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili de Çetin, “Üretim üssü bölgemizin en önemli sorunlarından bir tanesi her zaman dile getirdiğimiz aranan nitelikli personel sorunu. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile bir protokol imzaladık. Meslek liselerine yönelik çalışmalar hayata geçirdik. Aynı zamanda meslek komitelerimizin de bu konuda çalışmaları devam ediyor. Halk Eğitim Merkezimiz ile işbirliği içerisinde bir çalışmayı hayata geçireceğiz. 14. Meslek Komitemiz kendi sektörlerinde yaşanan soruna çözüm Odaklı proje ile Halk Eğitim Merkezimizde Aşçı Yardımcılığı kursu açılacak. Başvuruları tamamlandı. Kısa süre içerisinde de ilk eğitimler başlayacaktır. Bu adımlardan bir tanesidir ve artarak devam edecek” diye konuştu.

"Su sorunu ivedilikle çözülmeli"

Bölgenin en önemli sorunlarından birinin susuzluk olduğunu ifade eden Çetin, “Göreve başladığımız ilk günden itibaren yaşanabilir makro planların vurgusunu yaptık. Sürdürülebilir, büyük ölçekli makro planların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ettik. Makro planların yanı sıra bölgemizdeki en büyük sorunlardan bir tanesinin su sorunu olduğunu, oldukça yaşlı bir suyu kullandığımızı ifade ettik. Suyun olmadığı yerde bir yaşamdan bahsedemezsiniz. Yaklaşık 30 yıl önce 80 metreden çıkan su, bugün 500-550 metre seviyelerinden çıkıyor. Yönetim olarak göreve geldiğimizde konu hakkında görüştük. Ne yapabilirizi tartıştık. Meriç Nehri’nin bize ait olan kısmından suların bölgemize aktarılması lazım. Maliyetli bir proje gibi gözükse dahi burada bir sanayi göçünün yaşanmasının oluşturacağı maliyetin boyutu daha büyük olur. Ayvacık Barajı’nın bir an önce faaliyete geçmesi lazım. Türkiye’nin en önemli üretim üssü Trakya, aynı zamanda da tarım üssü. Yaklaşık 16 milyon metrekare ekilebilir arazi var. Su problemimizin çözümü ile çok azını kullanabildiğimiz verimli topraklarımızı da daha verimli hale getirebiliriz” ifadelerini kullandı.