Bursa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Gemlik İskelesi’nde deniz dibi temizliği gerçekleştirdi.

Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Gemlik’te ‘Dalgıçlarla Deniz Dibi Temizliği’ yapıldı. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve Gemlik Dalgıçlar Birliği Gönüllü dalgıçları iskeledeki hazırlıklarının ardından dalış gerçekleştirip, deniz dibindeki kirliliği gözler önüne serdi. Dalgıçların Gemlik Körfezi dibinden topladıkları plastik, cam ve metal atıklar, vatandaşların görmesi ve çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturulması adına sergi alanına boşaltıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, günümüzdeki tüketim çılgınlığı içerisinde atık üretmemenin mümkün olmadığını söyledi. Ancak bu atıkların tekrar geri kazanılabildiğini belirten Direkçi, temiz bir çevre için herkese görev düştüğünü ifade etti. Deniz dip temizliğinden birçok atığın çıkartıldığını dile getiren Direkçi, “Gemlik Körfezi’nde yaptığımız etkinlik gibi Bursa’nın farklı bölgelerinde de çeşitli programlar düzenliyoruz. Temizlik çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnsan yaşamı kendisi için zannediyor. Halbuki insan yaşamın bir parçasıdır. Hayat biz olmadan da devam edecek. İnsan kendisiyle beraber tüm biyoçeşitliliği koruyarak, ekosistemin bir parçası olduğunu düşünerek yaşamak ve hayatı yaşatmak durumundadır. Yerel yöneticiler olarak süreçleri en iyi şekilde yönetmeye devam edeceğiz” dedi.

Körfeze dalış yaparak dip temizliğine katılan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, deniz dibinin kötü durumda olduğunu, herkesin görmesi gerektiğini söyledi. Denizlerin elle değil, vicdanla temizlenebileceğini belirten Deviren, “Denizlerimize sahip çıkmalıyız. Gemlik’in neden mavi bayrağı olmasın? Gemlik’te neden marina olmasın? Gemlik neden turizm kenti olmasın? 35 kilometrelik sahil şeridiyle Türkiye’nin göz bebeği olabilecek bir bölge. İstanbul, Ankara ve İzmir’e yakınlığıyla muazzam bir yer. Gemlik gibi değerlerimize sahip çıkmak için öncelikle doğayı ve denizleri temiz tutmalıyız” diye konuştu.

Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü ve Türçev Genel Müdürü Almila Kından Cebbari, tüm dünyada iklimin değiştiği, biyolojik çeşitliliğin hızla azaldığı, toprak kalitesinin düştüğü ve doğal çevrenin çokça kirlendiği bir ortamda Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası’nı kutladıklarını hatırlattı. Aşırı büyümenin doğayla insan arasındaki ilişkiyi azalttığını söyleyen Cebbari, tüm bozulmaların ve kirliliklerin çözümü için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti. Cebbari, Çevre Haftası kapsamında yapılan etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bursa Kent Orkestrası tarafından mini konser verildi. Program kapsamında öğrenciler geri dönüşüm boyama atölyesine katılırken, Prof. Dr. Mustafa Sarı’nın ‘Cam Balık’ın yolculuğu-Umut Pina’ adlı eseri de katılımcılara günün anısına dağıtıldı.